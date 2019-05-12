Yozgat'ta trafik kazasında şehit olan polisler için tören

Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu şehit olan polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü için Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) tören düzenlendi.

Yozgat Adli Tıp Kurumundan alınan cenazeler, POMEM'e getirildi. Şehitlerin getirilişi sırasında yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehitlerin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende konuşan Yozgat Vali Vekili Şükrü Çakır, polis teşkilatının dün iki kahramanını elim bir trafik kazasında kaybettiğini belirterek, "İç güvenlikte canımızı, malımızı, namusumuzu koruyan, iç ve dış teröre karşı kahramanca mücadele eden polis teşkilatımız, dün iki kahraman arkadaşlarını bu defa elim bir trafik kazasında kaybetmişler, görev şehidi olarak cennete vermişlerdir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, polis teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Hayrullah Taşköprü ve Fatih Şevket Ersin'in Ankara Narkotik Daire Başkanlığındaki kurs görevi sonrası Ağrı'ya dönerken Yerköy'de geçirdikleri trafik kazasında şehit olduklarını ifade ederek, "Şehitlik mertebesi çok güzel bir makamdır ve mekanları cennettir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Aynı kazada yaralanan kardeşimiz Muhammet Enes Yolcu'ya da acil şifalar dilerim, vatan sağ olsun." diye konuştu.