HABER

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Sorgun, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 110 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı" adı verilen operasyon düzenlendi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap, esrar, kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 30 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 94 ses fişeği ile bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma-sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Şener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldiŞener Şen’li “Zengin Mutfağı” Bursa’ya geldi
İngiliz büyükelçiyi şaşırtan Antalya rakamıİngiliz büyükelçiyi şaşırtan Antalya rakamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Narkotim Uyuşturcu operasyonu Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

ABD Venezuela’daki tüm diplomatik personelini çekiyor

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kahreden olay! İki yaşındaki çocuk bir karış su dolu kovanın içinde boğuldu

İki yaşındaki çocuk bir karış su dolu kovanın içinde boğuldu

Suriye'den çalındı, Kırşehir'de ortaya çıkarıldı!

Suriye'den çalındı, Kırşehir'de ortaya çıkarıldı!

Bursa'da yakalanan firari polislere 'uykuda bile rahat bırakmadınız' dedi

40 kameradan onu izlediler! 'Uykuda bile rahat bırakmadınız'

HDP'li eski belediye başkanı "terör propagandası"ndan tutuklandı

HDP'li eski belediye başkanı "terör propagandası"ndan tutuklandı

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

Eğlence mekanlarına operasyonda 15 asker kaçağı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.