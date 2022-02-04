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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

04.02.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydıncık ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik 4 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.M. (47), A.A. (35), B.Ş. (31) ve F.E. (30) gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramada, 20 gram eroin, 2 gram esrar ve 12 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca, 10 cep telefonu, 4 sim kart ve uyuşturucu madde kullanma düzenekleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.M. ve B.Ş. hakimlikçe tutuklandı. F.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerden A.M'nin hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı olduğu ve 22 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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