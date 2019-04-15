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Yozgat'ta yerli ırk kaz üretimi yaygınlaşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

Bozok Üniversitesi "Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi" kapsamında ürettiği kaz civcivlerini çiftçilere ücretsiz dağıttı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi tarafından "Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi" kapsamında üretilen 500 kaz civcivi, 10 çiftçiye dağıtıldı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi'nde düzenlenen kaz civcivi dağıtım töreninde, projenin birkaç yıl önce başladığını söyledi.

Projeyle damızlık yerli ırk kaz üretmeyi ve çiftçilere karşılıksız dağıtmayı hedeflediklerini aktaran Karacabey, "Projenin meyvelerini alıyoruz. Çiftçilerimize damızlık kaz civcivleri dağıtacağız. Bir yıl sonra tekrar kendileriyle irtibat kuracağız, gelişmelerle ilgili bilgiler alacağız. Projemizin en önemli özelliği, kaz ıslahıdır. Bu ıslah sayesinde vatandaşımızın verimli ve daha sağlıklı kaz üretimini temin etmek, onlara bu noktada ekonomik olarak destek sağlamak amacındayız." diye konuştu.

Yozgat Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da projeye destek verdiklerini belirterek, "Eskiden vatandaşlarımız sadece kendi ihtiyaçları kadar üretim yapıyordu. İnşallah bundan sonra kaz üretiminden gelir elde edilecek." dedi.

Proje kapsamında 50 kaz civcivi alan çiftçilerden Turhan Özdemir ise yerli ırk civcivleri alıp çoğaltmak istediklerini dile getirdi.

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bozok üniversitesi Kaz Üretimi Yozgat

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