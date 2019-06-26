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Yozgat’ta yılan yakalama operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 18:27 | Son Güncelleme

Yozgat’ta yılan yakalama operasyonu

Sorgun ilçesinde Askerlik Şube Başkanlığı bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı.

Sorgun Askerlik Şubesi bahçesine yılan girdiğini gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçedeki çam ağacına çıkan yılanı tazyikli su ile indirmeye çalıştı. İtfaiyenin bu girişimi sonuç vermeyince, bu kez hayvanın üzerine soğutucu gaz sıkıldı.

Bu sırada elma ağacına geçen yılan, itfaiye görevlileri tarafından kanca ve uzun sopa yardımı ile yere düşürüldü.

Bir vatandaş tarafından yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan doğaya bırakıldı.

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Askerlik şubesi itfaiye kurtarma Sorgun yılan

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