Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 18 yaralı (2)

VALİ: 8 YARALININ DURUMU AĞIR
Yozgat Valisi Kadir Çakır, kaza yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi valdı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Çakır, otobüste toplam 19 kişi bulunduğunu, 1 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını söyledi. Vali Çakır, "Otobüste 16 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyor. Kazada 1 kişi öldü. Diğerleri yaralandı. Yaralıların 3'ü ayakta tedavi edildi, 8 yaralının durumu ise ağır. Tedavileri sürüyor. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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