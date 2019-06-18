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Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 00:10 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası yolcu otobüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat’taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıYozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıYozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralıYozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

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