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Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

Yozgat’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a gitmekte olan E.F.

Yozgat’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Yozgat’ın Çekerek ilçesinden İstanbul’a gitmekte olan E.F. E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1’i ağır 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
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