Yozgat’ta yük treni tıra çaptı: 1 ölü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yük treni ile çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Yerköy istikametine seyreden 23208 sefer sayılı yük treni, Buruncuk köyü mevkisinde kontrollü geçişli hemzemin geçitte, Mustafa Dündar'ın (37) kullandığı 66 KR 159 plakalı tırla çarpıştı.

Tır sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Dündar'ın cenazesi kaza yerinde cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Trenin makinisti, makinist yardımcısı ve bir teknisyen ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.

