HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yozgat’ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı

Yozgat’ta yük trenleri çapıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat’ta kafa kafaya çarpıştı.

Kayseri ve Ankara istikametinden gelen 2 yük treni Yozgat’ta kafa kafaya çarpıştı. Olayda 2 makinist yaralandı.
Olay, saat 16.00 sularında Yerköy ilçesinde meydana geldi. Kayseri’den gelen 22030 sayılı yük treni ile Ankara’dan gelen 22022 sayılı yük treni, Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 makinist trenin içinde sıkışarak yaralandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
Büyükşehir, işitme engelli bireylerin sesi olacakBüyükşehir, işitme engelli bireylerin sesi olacak
İşte harem güvecinin tarifi...İşte harem güvecinin tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Harem'de minibüsçü gerginliği! Polis yollarını kesti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah Türkiye açıklaması
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Cenazeye katılamadı! Dikkat çeken çelenk
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
6 yıl boyunca kızına cinsel saldırıda bulunup, doğan bebekleri öldürmüştü! Baba ile ilgili yeni karar
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Otobüste maske tartışması! Kadın tokat attı, adam tükürerek karşılık verdi
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
MSB duyurdu! Son 10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Teröre ağır darbe! 10 günde 147 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: Son 10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Teröre büyük darbe! MSB duyurdu
RTÜK'ten Halk TV'ye 'Azerbaycan' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye 'Azerbaycan' cezası
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına gelecek haftadan itibaren başlıyor
MEB, 500 bin tabletin dağıtımına başlıyor
Doludan kaçanlar kapalı otoparklara akın etti! Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Doludan kaçanlar kapalı otoparklara akın etti!
Son dakika! Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı: 2 yaralı
Yozgat'ta 2 yük treni çarpıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.