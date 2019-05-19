HABER

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 21:16 | Son Güncelleme

Yozgat’ta 19 Mayıs’ın 100.

Yozgat’ta 19 Mayıs’ın 100. yılı için düzenlenen ‘Dünya Atabarı Oynuyor’ projesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda yüzlerce vatandaş atabarı oynadı.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Türkiye geneli ve 19 ülkede eş zamanlı düzenlenen ‘Dünya Atabarı Oynuyor’ etkinliği Yozgat’ta da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İle Türkiye Halk Oyuncular Birlik Platformu işbirliği ile düzenlenen etkinlikte saat 19.19’da proje kapsamında Cumhuriyet Meydanı’na toplanan yüzlerce kişi birlikte atabarı oynamaya başladı. Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.
Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan halk oyunları antrenörü Bahar Ertuğrul, “19 Mayıs’ımızı, milli mücadelemizin 100. yılını 19 Mayıs gününde saat 19.19’da 81 ilde ve 19 ülkede atabarı oyununu eş zamanlı Türkiye genelinde oynamış bulunmaktayız. Biz de Yozgat adına yüzlerce kişilik katılımla beraber bu etkinliği gerçekleştirdik. Bizim için çok mutlu, onur verici bir etkinlik oldu. Tüm Türkiye’de aynı zamanda yapılması ve Yozgat’ta da bu etikliğin gerçekleştirilmesi bizim için onur verici. Herkesin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.
Samet Canpolat isimli öğrenci ise “Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını kutladık. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladık. 81 ilde saat 19.19’da atabarı oyununu oynadık. Yozgat’ta da büyük bir katılım oldu, coşku ve heyecanla bu etkinliği düzenledik. Tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamalarında bulunurken Sıla Sargın isimli öğrenci de “Çok büyük guruplar halinde 81 il de atabarı projemizi gerçekleştirdik. Arkadaşlarımla beraber çok mutlu olduk, hepimiz çok gururluyuz, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı

Yozgat’ta yüzlerce kişi atabarı oynadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Ünlü sanatçı yoğun bakımda

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Kader maçına damga vuran VAR kararı!

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kuzen vahşetinde yeni gelişme! Söyledikleri kan dondurdu

Kars'ta arazi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Köye giriş çıkış kapatıldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya’da silahlı kavga! 4 kişi öldü, 2 polis yaralı

Silahlı kavga dehşeti! 4 ölü, 2 polis yaralı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olan Astsubay Mustafa Gidergelmez'in son sözleri ortaya çıktı

Kayıp gazeteciyi arama çalışmalarında şehit olmuştu! Son sözleri ortaya çıktı

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Sosyal medyada örgütlenip, mezarlık temizliği yaptılar!

Son dakika! Bodrum'da deprem

Bodrum'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.