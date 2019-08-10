HABER

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 07:52 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, aynı yöne giden üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazısında 2 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YERKÖY (Yozgat), (DHA)- YOZGAT'ın Yerköy ilçesinde, aynı yöne giden üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazısında 2 kişi öldü, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Yozgat- Ankara karayolunun Saray köyü yakınlarında meydana geldi. Yozgat'tan Kırıkkale'ye giden Halime Kandemir yönetimindeki 66 KL 652 plakalı otomobil, Muhammet Lafçı yönetimindeki 66 AT 461 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 06 BBJ 935 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 06 BBJ 935 plakalı otomobildeki Feridun Şimşek öldü, 6 kişi de yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Yerköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan İsmail Şentürk de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yaralılardan birinin daha hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralıYozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralıYozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralıYozgat'ta zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'
Havai fişekler yangına sebep olduHavai fişekler yangına sebep oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

Dantelli plaj kıyafetiyle olay oldu

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.