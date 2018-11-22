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Yozgat’taki kervansaraylar kaynak yokluğundan restore edilemiyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 11:41 | Son Güncelleme

YOZGAT’ın Saraykent ilçe merkezinden geçen İpek Yolu üzerinde bulunan iki ayrı tarihi kervansaray kalıntıları restore edilerek, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Yozgat’taki kervansaraylar kaynak yokluğundan restore edilemiyor

YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Saraykent ilçe merkezinden geçen İpek Yolu üzerinde bulunan iki ayrı tarihi kervansaray kalıntıları restore edilerek, turizme kazandırılacağı günü bekliyor. Valilik tarafından 2009 yılında İpek Yolu Projesi'ne alınarak restore edilmesi planlanan Çınçınlı Sultan Han ve Kesik Köprü Kervansarayları kaynaksızlık nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda.
Yozgat Valiliği tarafından 2009 yılında hazırlanan, ancak kaynak bulunamaması nedeniyle uygulamaya konulamayan ‘İpek Yolu’ projesi kapsamında restore edilmesi planlanan Çınçınlı Sultan Han Kervansarayı ve Kesik Köprü Kervansarayı’nın doğuyu batıya, güneyi kuzeye birleştiren köşede, İpek Yolu'nun kolları üzerinde olduğu belirtiliyor.
MİMARİLERİYLE KLASİK KERVANSARAYLARDAN AYRILIYOR
Türkiye'de Selçuklu dönemine ait 300-400'e yakın kervansarayın bulunduğu, bu kervansaraylar içerisinde hamamı bulunan tek kervansarayın Yozgat’ta olduğunu belirten yetkililer, 1239 tarihinde yapılan Saraykent ilçesindeki Çınçınlı Sultan Han Kervansarayı'nın hem kapalı avlusunun hem de kışlık kısmıyla ahır kısmının bulunduğuna vurgu yapıyor. Bu iki kervansarayın, klasik kervansaray anlayışından farklı olarak inşa edildiğine dikkat çeken uzmanlar kervansarayların hem kışlık kısmı hem yazlık avlusunun ve havuzu bulunduğuna vurgu yapıyor.
Saraykent ilçesi Kadışehri yolu üzerinde, Çekerek Irmağı yakınında yer alan Kesikköprü Kervansarayı’nın Valide Sultan Melike Mahperi Hatun tarafından 1239-1240 yıllarında yaptırıldığı tarihlenmiş.

FOTOĞRAFLI

Yozgat’taki kervansaraylar kaynak yokluğundan restore edilemiyor

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