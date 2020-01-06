HABER
  4. 'YPG, 400 IŞİD'liyi serbest bıraktı'

'YPG, 400 IŞİD'liyi serbest bıraktı'

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:42 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu IŞİD'li teröristler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişiyi serbest bıraktı.

'YPG, 400 IŞİD'liyi serbest bıraktı'

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG, Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu IŞİD'li teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi.

AA, kamptan çıkartılanların isim listesine de ulaştı.

YPG, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından yüzlerce IŞİD'li teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt bu şekilde ABD ve Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonları durdurması için şantaj yapmaya çalışmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 IŞİD'liyi serbest bıraktığını bildirmişti.

Örgütün son iki ayda 1000'den fazla IŞİD mensubu ve ailesini serbest bıraktığı biliniyor.

HOL KAMPI

YPG, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü IŞİD ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve IŞİD militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler Dehşete düşüren anlar! Vahşeti çocuklarına izlettiler
Almanya'da IŞİD şüphelisi hakkında soruşturma başlatıldıAlmanya'da IŞİD şüphelisi hakkında soruşturma başlatıldı
Gelsenkirchen'de bir Türk vatandaşı polis tarafından öldürüldüGelsenkirchen'de bir Türk vatandaşı polis tarafından öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG IŞİD Serbest

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan Sibel Ünli açıklaması

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Çıldırtan paylaşımda Hakan Şükür detayı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Uyandığında iç çamaşırı yoktu! Korkunç olay...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en yaşlısı! 117 yaşına girdi

Dünyanın en yaşlısı! 117 yaşına girdi

Avustralya’da yavru kanguru, yangından böyle kurtarıldı

Avustralya’da yavru kanguru, yangından böyle kurtarıldı

Büyü için onları katlettiler!

Büyü için onları katlettiler!

Yok böyle teklif! Yaptığı sürpriz sosyal medyada viral oldu

Evlilik teklifinin böylesi! Viral oldu

Finlandiya Başbakanı Marin, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Finlandiya Başbakanı, haftada 4 gün çalışma sistemini önerdi

Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

Almanya'da bir Türk, polis kurşunuyla yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.