YPG ile ÖSO arasında çatışma

Suriye'nin kuzeyinde yuvalandığı Tel Rıfat ilçesinden Azez ilçesine sızma girişiminde bulunan terör örgütü YPG ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre YPG, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyindeki Kafar Kaşir, batısındaki Malikiye cephe hatlarına gece geç saatlerde sızma amaçlı saldırılar düzenledi.
İşgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ağır silahlarla saldıran YPG, cephe hatlarında ÖSO ile çatıştı.
ÖSO, terör örgütünün sızma girişimini püskürttü.
Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor. Terör örgütü, buradan ÖSO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.
KAYNAK: AA
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