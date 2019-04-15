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YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konuşlu olduğu noktaya saldırdı. TSK, can kaybı meydana gelmeyen saldırıya obüs atışlarıyla karşılık verdi. Yerel kaynaklara göre çok sayıda terörist öldürüldü.

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden YPG/PKK, buradaki Bseyliyeh bölgesinden, Afrin'in Kimar bölgesinde konuşlu TSK unsurlarını hedef aldı.

Örgütün attığı ısı güdümlü füzeler, TSK'ya ait iş makinesine isabet etti. Can kaybı yaşanmadı.

TSK, örgütün Tel Rıfat'taki mevzilerini vurdu.

Yerel kaynaklar, çok sayıda YPG/PKK'lının öldüğünü duyurdu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'i 6 yıllık YPG/PKK işgalinden geçen mart ayında kurtarmıştı. Ancak YPG/PKK 3 seneyi aşkın süredir işgal ettiği Arap toprağı Tel Rıfat'tan Afrin'i hedef almayı sürdürüyor.

(AA)

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Afrin TSK PKK YPG saldırı

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