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YPG/PKK'dan sızma girişimi! Çatışma çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen Tel Rıfat'tan Suriye Milli Ordusu kontrolündeki bölgelere saldırmaya devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), örgütün sızma girişimini engelledi.

YPG/PKK'dan sızma girişimi! Çatışma çıktı

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de imzalanan, 23 Ekim 12.00'de başlatılan 150 saat içerisinde örgütün Tel Rıfat ve Münbiç'ten silahlarıyla çıkmasını öngören mutabakata rağmen, Tel Rıfat'tan saldırılarını sürdürüyor.

EŞ ZAMANLI SIZMA GİRİŞİMİ

Terör örgütü, sabah saatlerinde Azez'in güneyindeki Kefer Kalbin, Kefer Kaşer ve Afrin'in güneydoğusundaki Meryemeyn bölgelerindeki cephe hatlarına eş zamanlı sızma girişiminde bulundu.

SMO ile örgüt arasında ağır silahlarla çatışma yaşandı. SMO, girişimi püskürttü.

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Türk Silahı Kuvvetleri (TSK) de çatışmanın ardından Tel Rıfat’ta konuşlu YPG/PKK'lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan dün Azez'i hedef aldığı saldırıda SMO'dan 4 asker şehit düşmüş, 7 asker yaralanmıştı.

Zeytin Dalı Harekatı neticesinde Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, SMO'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Azez Tel Rıfat YPG/PKK

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