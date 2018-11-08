YPG/PKK militanları Afrin'de sivilleri hedef aldı! 2'si çocuk 6 sivil öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK militanlarının Afrin bölgesindeki Bülbül beldesine döşediği mayınların patlaması sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği ve henüz belirlenemeyen sayıda yaralı olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklar yaşamını yitirenlerin arasında 2 çocuğun da olduğunu aktardı. Sivillerin zeytin toplamak için traktörle tarlaya gittikleri ve militanların mayınları tarlaya giden yola döşediği belirtildi.
YPG/PKK militanlarının zeytin hasadı zamanın gelmesi sebebi ile özelikle saldırılarını arttırdığı kaydedildi. (İHA)
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