YPG/PKK'nın ikinci ‘kimyasal’ planı! Irak'tan 6 kamyonla Kamışlı'ya getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, beraberinde Suriye Milli Ordusu ile birlikte Fırat’ın doğusundaki yerleşim alanlarını işgal eden ve tüm çağrılara karşın silah bırakmayan terör örgütü PKK/YPG’nin tehdidini sonlandırmak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Karadan ve havadan yapılan harekat kapsamında Suriye’nin Tel Abyad ve Resulayn kentleri ile kırsalında bulunan çok sayıda köy, teröristlerden arındırıldı.

SİVİLLERİ KATLEDİP, TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYI HEDEFLEDİLER



Meskun mahal operasyonları devam ederken, Türkiye’nin bölgede kimyasal silah kullanacağı algısı ile uluslararası kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün iftirası, üst düzey yetkililer tarafından yalanlandı. İstihbarat birimlerinin aynı süreçte terör örgütünün kendisinin kimyasal silah kullanarak sivilleri katledip Türkiye’yi suçlayacağı saptanarak, kamuoyu aydınlatıldı.

Bu sırada terör örgütünün baskısı ve çağrılarının ardından ABD ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonucu başarıyla sürdürülen Barış Pınarı Harekatı’na 5 gün ara verildi. Türkiye ise teröristlerin güvenli bölgeden çekilmelerine yönelik imkanları sağladı. Ancak teröristler, harekata verilen arayı ihlal edip, saldırılar düzenleyerek bir askeri şehit etti.