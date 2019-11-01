YPG-PYD elebaşı Mazlum Kobani'nin PKK kapındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ’Terörden Arananlar Listesi’nde en üst düzeydeki teröristlerin olduğu 4 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan YPG-PYD elebaşı, örgüt içinde ‘Şahin Cilo’ kod adıyla da anılıyor. Güvenilir kaynaklara dayanan bilgilere göre, gerçek adı Ferhat Abdi Şahin olan ve ‘Şahin Cilo’ ya da ‘Mazlum Kobani’ gibi farklı kod adları da bulunan PKK/KCK’nın Suriye lideri, örgütün üst düzey liderleri arasında yer alıyor. 1967 doğumlu olan Şahin Cilo, PKK’nın kurulmasından kısa bir süre sonra 1988’de örgüte katılmış bir isim.

TÜM TOPLANTILARDA YER ALDI



Öcalan’ın örgütteki sistem değişikliğine gittiği yıllarda PKK ve YPG’yi de içinde barındıran KCK yapılanmasındaki değişikliklerin görüşüldüğü toplantıların tümünde yer alan Mazlum Kobani, 2004 yılından 2009’a kadar örgütün bütün silahlı eylemlerinin en üst düzeyde sorumluluğunu yürüten ’Dr. Bahoz’ kod adlı Fehman Hüseyin’in, aynı yıl Mart ayında görevini ‘Sofi Nurettin’ kod adlı Nurettin Halef El-Muhammed adlı Suriyeli teröriste devrettiği o anlarda da hazır bulunuyor. Terörist elebaşları Murat Karayılan ile Cemil Bayık’ın ‘ikametgah’ olarak tercih ettikleri Kandil’deki Hinere ve Belekati kamplarına yakın bir bölgede gerçekleştirilen sözde devir-teslim töreninde, beraberindeki teröristlerle alkış tuttuğu görülen Mazlum Kobani, o tarihlerde Duran Kalkan, Bahoz Erdal, Sofi Nurettin gibi PKK içinde kilit rollere sahip örgütün komuta kademesinden isimlerin de olduğu kalabalık terörist grup arasında yer alıyor. Yedisi ayakta toplam 9 teröristin yer aldığı diğer fotoğrafın ise daha eski yıllara dayandığı tahmin edilirken, söz konusu karede ağır makineli silahların olduğu terörist grup arasında önden ilk sıradaki kişi olarak göze çarpıyor.