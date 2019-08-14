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YPG, Suriye sınırındaki petrolleri ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

Mardin’de, terör örgütü YPG, provokasyonu sürdürürken Suriye sınırındaki petrolleri ateşe verdi.Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesine sınır olan Suriye’de, terör örgütü PKK ve PYD Fırat’ın doğusuna an meselesi olan operasyon öncesi provokasyonunu sürdürüyor.

Mardin’de, terör örgütü YPG, provokasyonu sürdürürken Suriye sınırındaki petrolleri ateşe verdi.
Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesine sınır olan Suriye’de, terör örgütü PKK ve PYD Fırat’ın doğusuna an meselesi olan operasyon öncesi provokasyonunu sürdürüyor. Türkiye’nin kararlı tutumunun ardından sınır boyunda hendek kazmayı sürdüren YPG sınır hattında bulunan ve işgal ettiği petrol hattında yangın çıkardı. Fırat’ın doğusunda bulunan petrol sahalarının yüzde 70’i terör örgütü YPG işgalinde olurken terör örgütü kendisine ait olmayan sahaları da ateşe vermeye başladı. Geçtiğimiz aylarda da çiftçilerin tarlalarını ateşe veren terör örgütü YPG, harekat öncesi provokasyonu sürdürüyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçesine sınır olan Suriye sınırında PKK ve YPG örgütü tarafından kazılan hendekler terör örgütü tarafından yakınında bulunan petrol hatlarının ateşe verilmesi ile görüntülendi. Ateşe verilen petrol hattı Mardin Nusaybin yolundan görüntülendi.

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