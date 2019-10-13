YPG terör örgütü tarafından Türkiye’ye 652 havan saldırısı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya yöneticilerine Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmede, YPG terör örgütü tarafından Türkiye’ye şu ana kadar 652 tane havan saldırısı düzenlendiğini ödlsuhslysç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde medya yöneticileri ile bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirme toplantısında, YPG terör örgütü tarafından şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerinde yerleşim yerlerine 652 havan saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıların yarısının Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine yapıldığı aktarıldı.

109 kilometrelik alan kontrol altına alındı

Barış Pınarı Harekatı’nda 109 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı vurgulandı. 30-35 kilometrelik derinlikte 13 bin 320 kilometrelik bir alanın güvenli bölge haline getirilip, 2 milyon mültecinin bu güvenli bölgeye yerleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Harekatın teröre karşı bir mücadele olduğunun altı çizildi.

Basın mensuplarına yapılan bilgilendirmede, 18 sivil vatandaşın şehit olduğu, 147 sivil vatandaşın ise yaralandığı belirtildi. Harekat sırasında 2 Türk askerinin şehit olduğu, Suriye Milli Ordusu saflarında savaşan 16 kişinin de şehit olduğu aktarıldı.