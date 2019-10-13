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YPG terör örgütü tarafından Türkiye’ye 652 havan saldırısı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 20:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya yöneticilerine Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya yöneticilerine Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirmede, YPG terör örgütü tarafından Türkiye’ye şu ana kadar 652 tane havan saldırısı düzenlendiğini ödlsuhslysç
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde medya yöneticileri ile bir araya gelerek Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Yapılan bilgilendirme toplantısında, YPG terör örgütü tarafından şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerinde yerleşim yerlerine 652 havan saldırısı düzenlendiği belirtildi. Saldırıların yarısının Mardin’in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerine yapıldığı aktarıldı.

109 kilometrelik alan kontrol altına alındı
Barış Pınarı Harekatı’nda 109 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı vurgulandı. 30-35 kilometrelik derinlikte 13 bin 320 kilometrelik bir alanın güvenli bölge haline getirilip, 2 milyon mültecinin bu güvenli bölgeye yerleştirilmesinin planlandığı ifade edildi. Harekatın teröre karşı bir mücadele olduğunun altı çizildi.
Basın mensuplarına yapılan bilgilendirmede, 18 sivil vatandaşın şehit olduğu, 147 sivil vatandaşın ise yaralandığı belirtildi. Harekat sırasında 2 Türk askerinin şehit olduğu, Suriye Milli Ordusu saflarında savaşan 16 kişinin de şehit olduğu aktarıldı.

Savunma sanayiinde yerlilik payı yüzde 70’e çıktı, Türk ordusunun eli güçlendi
Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlilik payının yüzde 20’den yüzde 70’e çıktığının vurgulandığı toplantıda, sanayide yerlilik payının artmasının Türk ordusunun elini güçlendirdiği ifade edildi. Diğer ülkelerin Türkiye’ye tepkili davranmasının altında yatan sebebin ise Türkiye’nin güçlü bir savunma sanayiine sahip olmasından kaynaklandığı belirtildi.
Toplantıda ayrıca alçak irtifa savunma füzesinde seri üretime geçildiği açıklandı. "Siber" isimli uzun menzilli füze sisteminin de geliştirildiği müjdesi verildi.

YPG yapılan yardımlara rağmen harekatta ciddi bir direniş gösteremedi
Harekat boyunca YPG’ye dışarıdan 30 bin tırlık takviye silah yardımı yapılmasına rağmen ciddi bir direniş gösteremediği belirtildi.

DEAŞ’lıların cezaevlerinden salınmaması için tedbirler geliştiriliyor
Türkiye’nin DEAŞ’lıların cezaevlerinden salınmaması için tedbirler geliştirdiğinin de altı çizildi. Daha önce bölgede bulunan güçler tarafından 7 binden fazla teröristin gözaltına alınıp deport edildiği aktarıldı. Türkiye’nin devlet ile terör örgütü arasında anlaşma sağlanması yönündeki teklifi reddettiği vurgulandı.
Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 525’e yükseldi.

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