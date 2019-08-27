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YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

27.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için Ankara ile Washington arasında varılan anlaşmanın ardından Türkiye'nin sınırlarında istemediği Kürt güçlerinin geri çekilmeye başladığı bildirildi.

YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'nin Türkiye sınırından çekilmeye başladığı bildirildi. Çoğunluğunu YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Washington ve Ankara arasında varılan anlaşma üzerine silahlı gruplar Türkiye sınırını boşaltmaya başladı. SDG, Cumartesi günü Rasulayn'daki ağır silahların ve milislerin çekilmesiyle başlayan sürecin Pazartesi Telabyad'la devam ettiğini bildirdi. SDG açıklamasında çekilmenin güvenli bölge konusuna verdikleri desteğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Yerleşim yerlerinden çekilme yok"

Reuters'a açıklama yapan SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye sınırı boyunca 5 ila 14 kilometrelik bir çekilmenin sözkonusu olduuğunu söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya göre sınırdaki güvenli bölgenin derinliğinin bölgeye göre değişkenlik göstereceğini belirten Bali, çekilmenin ise sadece kırsal alanı ve askeri mevzileri kapsadığını ifade etti. Bali, yerleşim yerlerinden çekilmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.

IŞİD'e karşı mücadelede büyük rol oynayan SDG'nin ana omurgasını oluşturan Kürt milis gücü YPG, Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görülüyor. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin dahil olduğu bir yönetimi kabul etmeyen Ankara, silahlı oluşumun Türkiye sınırından çekilmesi ve güvenli bölge kurulması için Washington'la anlaşmıştı. Cumartesi günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, güvenli bölge için planlanan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle faaliyete başladığını açıklamıştı.

Gözlem noktaları

Güvenli bölgenin nasıl ve hangi şartlarda oluşturulacağına detaylar henüz net değil. Bu konudaki açıklamalar şu ana kadar çoğunlukla Türkiye tarafından yapılıyor. Detaylarına ilişkin Ankara'nın verdiği bilgiye göre, SDG'nin çekilmesiyle Fırat'ın doğusunda kalan başta Kobani, Telabyad, Rasulayn, Kamışlı ve Amude bölgeleri olmak üzere 10 noktaya gözlem üssü kurulacak. Bu üslerin kontolünden Türkiye sorumlu olacak.

AFP,rtr,dpa/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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