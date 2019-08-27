YPG Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan YPG'nin Türkiye sınırından çekilmeye başladığı bildirildi. Çoğunluğunu YPG güçlerinin oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de güvenli bölge kurulması konusunda Washington ve Ankara arasında varılan anlaşma üzerine silahlı gruplar Türkiye sınırını boşaltmaya başladı. SDG, Cumartesi günü Rasulayn'daki ağır silahların ve milislerin çekilmesiyle başlayan sürecin Pazartesi Telabyad'la devam ettiğini bildirdi. SDG açıklamasında çekilmenin güvenli bölge konusuna verdikleri desteğin bir göstergesi olduğunu belirtti.

"Yerleşim yerlerinden çekilme yok"

Reuters'a açıklama yapan SDG Sözcüsü Mustafa Bali, Türkiye sınırı boyunca 5 ila 14 kilometrelik bir çekilmenin sözkonusu olduuğunu söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya göre sınırdaki güvenli bölgenin derinliğinin bölgeye göre değişkenlik göstereceğini belirten Bali, çekilmenin ise sadece kırsal alanı ve askeri mevzileri kapsadığını ifade etti. Bali, yerleşim yerlerinden çekilmenin söz konusu olmadığının altını çizdi.