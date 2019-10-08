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YPG, Türkiye'ye karşı Esad ile ortaklık arıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2019 13:43 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG'nin çatı örgütü SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti.

YPG, Türkiye'ye karşı Esad ile ortaklık arıyor

YPG, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlaması ve ABD güçlerinin de sınır hattından çekilmeye başlaması üzerine, Esad rejimi ile yakınlaşmaya ve işbirliği arayışına yöneldi.

YPG'ye ait olduğu bilinen web sitelerine göre, Şahin Cilo isimli terörist, Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşar Esad ile ortaklık kurmayı düşündüklerini söyledi.

Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor.

YPG, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
YPG Esad Türkiye Şahin Cilo

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
öldünüz sizler kökünüz kurusun..
e hadi buyur burdan yak! Afrin'e girdiğimizde de ; Esed Rejimin'den Afrin'e girmesini talep etmişler .. "Kahraman Esed"çi ler nerdesiniz olum? Kaç kez yazdık. "Esed Rusya'nın olduğu kadar, ABD nin de İTİDİR!" diye PKK yı yıllarca besleyen Babası gibi olmasın diye; El uzattık. ama "hiç kaynatmak la katran ,olurmu şeker" meselesi oldu. Cinsine çekti bu da
Suriye sorunu meşru Suriye rejimi yok sayılarak çözülemez..
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