YPG üyesi Suriyeli tutuklandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de, jandarma ekiplerince gözaltına alınan terör örgütü YPG üyesi Suriyeli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için kent merkezi ile ilçelerdeki çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, silahlı terör örgütü YPG bünyesinde eğitim aldığı belirlenen ve Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen ismi açıklanmayan Suriye uyruklu bir kişiyi yakaladı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Suriylei, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

