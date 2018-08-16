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YPG ve Esad arasında 'özerklik' anlaşmazlığı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK ile Esad rejiminin son toplantısında, rejimin özerklik konusunda geri adım attığı, YPG/PKK'nın ise "küçültülmüş hükümet" teklifi sunduğu öğrenildi.

YPG ve Esad arasında 'özerklik' anlaşmazlığı

Terör örgütü YPG/PKK'nın oluşturduğu Demokratik Suriye Konseyi (SDG)'den bir heyet, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşar Esad rejimi heyetiyle önceki gün "idari özerklik" gündemiyle bir araya geldi.

AA muhabirine bilgi veren yerel kaynaklar, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından gerçekleşen ikinci görüşmenin olumlu geçmediğini bildirdi.

Kaynaklara göre, toplantıda SDG "Demokratik Suriye Konseyi"nin Suriye'nin kuzeyindeki topraklarda asıl idari merci olması için ısrar etti.

Buna karşılık rejim, bölgelerin kendi idaresine girmesinden yana tavır sergiledi.

Anlaşmazlık üzerine, taraflar üçüncü kez bir araya gelmek üzere toplantıya son verdi.

"Küçültülmüş hükümet" taslağı iddiası

YPG/PKK'nın toplantıda rejimin önüne getirdiği taslağın, kontrolündeki Suriye'nin bir parçası olarak kalmasını ancak "küçültülmüş" tabir ettikleri bir "hükümet" tarafından yönetilmesini içerdiği öğrenildi.

AA muhabirinin ulaştığı bilgilere göre, söz konusu "hükümet", ekonomi, içişleri, tarım, maliye, kültür, eğitim, sağlık ve aile bakanlıklarından oluşacak. Özerk bölge, dışişlerini ise Şam'daki hükümete teslim edecek.

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek örgütün kontrolündeki alanlarda askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon konularını görüşmüştü.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Esad YPG PKK SDG Suriye

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