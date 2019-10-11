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YPG’den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 13:47 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı’nın 3’üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı’da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

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