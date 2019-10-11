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YPG’den Nusaybin’e havan saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinden YGP-PKK’lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinden YGP-PKK’lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda yaralılar olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı’dan YPG-PKK’lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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