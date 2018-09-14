YPG'li 2 terörist, tarlada çalışırken yakalandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN(Adana), (DHA) - SURIYE'den Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen ancak daha sonra Kobani'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılıp, Türk askerine karşı savaşan iki kardeş Amasya'da tarım işçiliği yaparken yakalandı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 2014 yılında Ceyhan'a gelip Bota Mahallesi'ne yerleşen Muhammed ile Mahmud Osman kardeşlerin 2016 yılında Kobani'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığını saptadı. Zanlıların Elbab ve Cerablus'ta Türk askerine karşı savaştığı da belirlendi. Kamışlı'daki bir çatışmada Muhammed Osman'ın yaralandığını, Şanlıurfa'ya kardeşiyle birlikte sığınmacı gibi gelip, DEAŞ tarafından vurulduğunu söyleyerek tedavi olup tekrar döndüğünü belirledi.

Polis, iki kardeşin Suriye'den Türkiye'ye YPG'nin uyuyan hücresi olarak geri gönderildiğini, burada sığınmacı gibi yaşayıp YPG tarafından emir verildiğinde bombalı eylem yapabileceklerini saptadı. Polis bu zanlıların bulunması için önce Ceyhan ilçesinde operasyonlar yaptı. Ancak yapılan çalışmada zanlı kardeşlerin dikkat çekmemek için Amasya'ya gittiklerini, burada tarım işçisi olarak çalıştıklarını belirledi.

Ceyhan terör polisi hemen Amasya'ya giderek zanlıların hangi tarlada çalıştığını, nerede kaldığını saptamak için tarım işçisi gibi davrandı. Onlarla birlikte Suriye'den gelen bir mülteci kılığında tarlaya gidip geldi. Polis zanlı kardeşleri tam olarak saptadıktan sonra tarlada operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınınca neye uğradığını şaşıran zanlılar, sorgulanmak üzere Amasya'dan Ceyhan'a getirildi. Zanlılar sorgularında Türkiye'ye gelip daha sonra geri Suriye'ye giderek YPG'ye katıldıklarını itiraf etti. 2 kardeş, sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Muhammed Osman tutuklanırken, kardeşi Mahmud Osman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.