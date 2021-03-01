YPG’li terörist 4 dil biliyor

Bombalı eylem yapmak için geldiği Adana’da yakalanan YPG’li teröristi, Suriye’den Türkiye’ye geçiren kadın teröristin İngilizce öğretmeni olduğu ve 4 dil bildiği ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün operasyonuyla sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki terörist Elif K. geçen 2019 yılının Ağustos ayında yakalandı. Terörist ile beraber bombalı saldırıda kullanacağı 7 litre patlayıcı nitelikte sıvı ele geçirildi.

Elif K.’nin terör örgütü PKK’nın sözde "Özel kuvvet" faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ’nin sözde Prag temsilcisi tarafından Suriye’den Türkiye’ye gönderildiği ortaya çıktı. Ayrıca Elif K. ifadesinde Temmuz 2019’da Türkiye’ye gelmeden önce "Şervin" kod adlı örgüt mensubunun Türkiye’de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini belirtti. Şervin kod adlı Umman Derviş isimli teröristin Elif K.’yı sınırdan geçirme görevini ise Kamışlı’da bulunan A.G. isimli kadına verdiği öğrenildi. Zanlı görevi aldıktan sonra Elif K.’yı Kamışlı’dan Türkiye’ye soktuğu ayrıca Derviş’in A.G.’ye “sen bombaya dokunma parmak izin çıkmasın” dediği de öğrenildi. A.G.’nin Elif K. gibi çok sayıda bombacıyı sınırdan geçirip daha sonrada kendisinin de Türkiye’ye gelip mülteci olarak İstanbul’a yerleştiği burada G.A. isimli şahısla evlendiği, 2015 yılında da evinde terörist Umman Derviş’i sakladığı belirlendi.