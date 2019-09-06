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YPG’li teröristler sınırda görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG’li teröristler sınırda görüntülendi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG’li teröristler sınırda görüntülendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül’de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG’li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye’nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.

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