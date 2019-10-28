‘YPG’nin DEAŞ’lıları Para Karşılığı Bıraktığına Dair Duyumlar Var’

ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda gerekli açıklamayı yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Milli Savunma Bakanlığımız da Trump'ın açıklamasından önce, bu konudaki işbirliğiyle ilgili açıklama yaptı. Terörle mücadele anlayışımız çerçevesinde ve ayrıca müttefiklik ve stratejik işbirliği ruhuyla Türkiye de burada hareket etmiştir. Öncesinden bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunulmuştur. Zaten detaylarıyla ilgili açıklamayı da Milli Savunma Bakanlığımız ve istihbaratımız yapıyor. Bu nedenle Trump Türkiye'ye teşekkür etmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, IŞİD lideri Bağdadi’nin etkisiz hale getirilmesinde, Türkiye’nin ABD ile işbirliği içinde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatı'nı da bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor" dedi.

Çavuşoğlu’nun gündeminde Barış Pınarı Harekatı da vardı. YPG'lilerin harekatı bahane ederek IŞİD’lileri para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez" diye konuştu.

“Çıkmayan varsa temizleriz”

Çavuşoğlu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini anlatarak, "Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Bu anlamda harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Rusya ile yapılan mutabakatta da YPG’lilerin Fırat Nehri’nden Irak sınırına kadar 444 kilometrelik uzunlukta 30 kilometre derinliğe çekilmemesi durumunda Türkiye’nin teröristleri bu bölgeden temizleyeceğinin yer aldığını hatırlattı.

Dışişleri Bakanı, Suriye’de Rusya ile düzenlenecek devriyelerin nasıl olacağının görüşülmesi için Moskova’dan bir heyetin geleceğini de açıkladı.

