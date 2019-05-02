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YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

  İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde sözde komutanlık görevinde olduğu, silahlı çatışmalara girdiği ve sıcak bölgelerde bulunduğu belirlenen Ş.R. ile parmak izleri Buca'da ele geçirilen molotof kokteyllerindeki parmak izleriyle örtüşen M.M.'nin de şüpheliler arasında bulunduğu bildirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah saatlerinde bölücü terör örgütü PKK üyelerine yönelik, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, haklarında toplatma kararı olan çok sayıda yasak yayın, örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Gözaltına alınanlar arasında, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde silahlı çatışmalara giren ve 4 yıl boyunca Şeyh Maksut bölgesinde bulunduğu belirlenen Ş.R. ile parmak izleri, yaklaşık 8 ay önce Buca'da ele geçirilen molotof kokteyllerindeki parmak izleriyle örtüşen M.M.'nin de bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesinden görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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