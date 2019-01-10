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YPG/PKK ABD yapımı anti-tank füzesiyle ÖSO’ya saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

YPK/PKK’lı teröristler, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki muhalifleri ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle hedef aldı - Saldırı sonucu iki ÖSO unsuru hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Muhaliflerin aracına isabet eden füze saldırısı sonucu ÖSO’ya mensup iki kişi öldü.

Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK’lı teröristler, sabah erken saatlerde Azez ilçesine bağlı Kelcibrin köyündeki cephe hattında devriye yapan ÖSO aracını ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle hedef aldı.

Saldırıda askeri araç kullanılmaz hale gelirken iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

YPG/PKK dün de aynı bölgede muhaliflerin aracını hedef almıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK Suriye TOW füzesiyle

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