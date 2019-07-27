YPG/PKK çocukları savaşçı, okulları mühimmat deposu yaptı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BETÜL YÜRÜK - Birleşmiş Milletler (BM) raporu, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de okulları mühimmat deposu olarak kullandığını, en fazla çocuk savaşçının ise örgüt içinde yer aldığını ortaya koydu. AA muhabirin ulaştığı BM Genel Sekreterinin ''Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar'' raporu, 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018'de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik ihlaller, şiddet ve cinsel şiddet olaylarıyla okul ve hastanelere yönelik saldırılara dikkati çekiyor. BM, raporunda geçen yıl 20 ülkede çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal ve şiddet olaylarını belgeledi. Rapora göre, devletler ve uluslararası koalisyonlara atfedilen ihlallerin sayısında ''alarm veren'' artış gözlemlendi. Savaş ve çatışma ortamlarında ölen ve sakat kalan çocukların sayısı rekor seviyelere ulaştı. En fazla çocuk ölümleri ve yaralanmalarının yaşandığı ülke 3 bin 62 ile Afganistan olurken, Suriye'de de hava saldırıları ve varil bombaları bin 854 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Raporda yer verilen savaş ve çatışmaların yaşandığı 20 ülkede okul ve hastanelere ise binden fazla saldırı düzenlendi. Suriye, 225 saldırı ile okul ve hastanelerin en fazla hedef alındığı ülkelerin başında yer aldı, saldırıların çoğunu rejim ve destekçileri gerçekleştirdi, terör örgütü YPG/PKK da iki okula saldırı düzenledi. DEAŞ, ülkedeki diğer silahlı gruplar ile DEAŞ karşıtı koalisyon da okul ve hastaneleri hedef aldı. - YPG/PKK okulları mühimmat deposu olarak kullandı 24 okul ve hastanenin askeri faaliyetler için de kullanıldığı Suriye'de YPG/PKK da 14 okulu mühimmat deposu olarak kullandı. Geçen yıl Suriye'de en fazla çocuk savaşçı ise SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanıldı, Suriye'de tespit edilen 806 çocuk savaşçıdan 313'ü örgüt bünyesinde yer aldı. SDG bünyesindeki çocuk savaşçıların yüzde 40'ını kız çocukları oluştururken, bunlardan 20'sinin 15 yaşının altında olduğu, 119 kız çoğunun ise aktif olarak çatışmalarda yer aldığı tespit edildi. El Nusra bağlantılı Heyet Tahrir Şam 187 çocuğu, Özgür Suriye Ordusu ise 170 çocuğu savaşçı olarak kullandı.