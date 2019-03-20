YPG/PKK-DEAŞ çatışmasının ardından Deyrizor'dan dehşet veren tablo

İDLİB (AA) - ABD ve destek verdiği terör örgütü YPG/PKK'nın, Deyrizor'da az sayıda DEAŞ'lının elindeki son alanı ele geçirmek için düzenlediği saldırıların ardından DEAŞ mensupları ile yüzlerce sivilin öldüğü, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin ise cesetler arasında kaldığı öğrenildi.

Az sayıdaki DEAŞ mensubunun ellerinde tuttuğu Kamplar Bölgesi ismi verilen arazideki görüntüler, yerel kaynaklarca sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

Görüntülerde, dün ABD ve YPG/PKK'nın yoğun saldırıları neticesinde ele geçirilen arazide, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin, cesetler arasında çaresizce bekledikleri göze çarptı.

Dehşet veren görüntülerden, cesetlerin yüzlercesinin DEAŞ mensuplarına, bir o kadarının da sivillere ait olduğu anlaşıldı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin defnedilememesi sebebiyle onlarca sivilin cansız bedenler arasında beklediğini bildirdi.

Kaynaklar, DEAŞ'lılara ait cesetlerin parçalanmamış olmasına işaret ederek, YPG/PKK'nın büyük çaplı bir infaz gerçekleştirmiş olabileceğine dikkati çekti.