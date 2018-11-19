YPG/PKK DEAŞ elebaşısını parayla serbest bıraktı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ elebaşısını, 100 milyon Suriye lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD, DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri kod adlı Cemal Feyyad El Hüseyin'i ele geçirdi.

ABD'nin yerel müttefiği YPG/PKK ise önceki gün DEAŞ'ın sözde şura üyesi ve petrol sahaları sorumlularından El Hüseyin'in akrabalarıyla pazarlık yaptı.

Şedadi ilçesindeki pazarlığa ABD askerlerinin de katıldığı iddia edildi. El Hüseyin, 100 milyon Suriye Lirası (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) karşılığında serbest bırakıldı.

YPG/PKK, DEAŞ ile daha önce de benzer birçok pazarlık yapmıştı. DEAŞ'lıların bu yolla serbest bırakıldığı basına yansımış, ABD'li yetkililer ise pazarlıklarda rolleri olmadığını ancak bunların "yerel güçler arasındaki anlaşmalar" olduğunu savunmuştu.

