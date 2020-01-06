HABER
  4. YPG/PKK, DEAŞ'lıların kampından yüzlerce kişiyi daha serbest bıraktı

YPG/PKK, DEAŞ'lıların kampından yüzlerce kişiyi daha serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:43 | Son Güncelleme

YPG/PKK, DEAŞ'lıların kampından yüzlerce kişiyi daha serbest bıraktı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan yüzlerce kişiyi serbest bıraktı.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Haseke ilindeki Hol Kampı'nda tuttuğu DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından salıverdi.

AA, kamptan çıkartılanların isim listesine de ulaştı.

YPG/PKK, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından yüzlerce DEAŞ'lı teröristi ve ailesini serbest bırakmış veya kaçmalarına göz yummuştu.

Örgüt bu şekilde ABD ve Batı ülkelerine, Türkiye'nin operasyonları durdurması için şantaj yapmaya çalışmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad Hapishanesi'nden en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını bildirmişti.

Örgütün son iki ayda 1000'den fazla DEAŞ mensubu ve ailesini serbest bıraktığı biliniyor.

- Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller ise insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
Milas'ta hastanede yangınMilas'ta hastanede yangın
(Özel) "Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım"(Özel) "Kanal İstanbul için hesap numarası açılsın, destek olalım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Hol kampı Suriye

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da kadınların ölümden döndüğü kaza anı kamerada

Yer: Bursa! Kadınlar ölümden döndü

6 Ocak okullar tatil mi? (Kar tatili olan iller)

Üç ilde okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.