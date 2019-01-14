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YPG/PKK Deyrizor'da ilerledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde bir beldeyi daha DEAŞ'tan aldı

DEYRİZOR/ Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun yardımıyla Şiife beldesini terör örgütü DEAŞ'tan aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, son bir haftadır koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırdığı Şiife beldesini ele geçirdi.

DEAŞ'ın Irak sınırındaki Deyrizor'da elinde yalnızca Süse ve Bagoz beldeleri kaldı.

- Deyrizor'da son durum

YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti. ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.
YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten 2 gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.

DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde varlık gösteriyor.
Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor.

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Deyrizor

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