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YPG/PKK ile Esed rejimi arasındaki petrol ticareti ABD medyasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 01:55 | Son Güncelleme

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, YPG/PKK terör örgütünün, Beşşar Esed rejimi için önemli bir ham petrol tedarikçisi haline geldiğini yazdı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye'de DEAŞ'la mücadeledeki ortağı terör örgütü YPG/PKK'nın, Beşşar Esed rejimi için önemli bir ham petrol tedarikçisi haline geldiği bildirildi.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, YPG/PKK ile Esed rejiminin arasındaki petrol ticaretine ilişkin bir haber yayımladı.

Gazete, ABD istihbaratına ve lojistiği sağlayan kamyon şoförlerine dayandırdığı haberde, YPG/PKK'nın, ABD ve Avrupa tarafından Esed rejimine petrol tedarik ettiği için yaptırım listesine konulan Qatirji Group adlı şirkete büyük oranda ham petrol sattığını yazdı.

Haberde söz konusu petrolün, Suriye'nin doğusunda YPG/PKK kontrolündeki 30 kilometrekarelik bir alandan çıkarıldığı ifade edilirken, DEAŞ'ın da geçmiş yıllarda aynı bölgeden petrol çıkararak aynı şirketle ticaret yaptığı vurgulandı.

WSJ'nin haberinde, ABD Hazine Bakanlığı ve Qatirji Group yetkililerinin konuya ilişkin yöneltilen sorulara cevap vermekten kaçındığı da ifade edildi.

ABD, 2011 yılında ülke genelindeki protestoculara uyguladığı şiddet sebebiyle Esed rejimine petrol satımını yasaklamıştı.

Daha önce de YPG/PKK ve Esed rejiminin, petrol transferini hızlandırmak için Deyrizor'da Fırat Nehri'nin altına, YPG/PKK işgalindeki Şuheyl beldesinden rejim kontrolündeki Bukris beldesine boru döşediği ortaya çıkmıştı.

ABD destekli terör örgütü, Suriye'deki petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal ediyor.

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Beşşar Esed petrol ticareti Washington Post gazetesi YPG/PKK

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