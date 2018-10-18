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YPG/PKK ile Esed rejimi Deyrizor'da sivillere saldırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Deyrizor'da YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını ve sivillerin çapraz ateş altında kaldığını duyurdu - Egeland: - "Son 5 haftada İdlib'e yönelik hava saldırısı gerçekleşmedi. Son 3 yılda İdlib'de böyle bir dönem hatırlamıyorum" - "Hem Rusya hem de Türkiye’nin (Soçi mutabakatının uygulanması konusunda) iyimser olduklarını söylediklerini duymak beni çok mutlu etti"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını bildirdi.

Egeland, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Soçi mutabakatının ardından son 5 haftada İdlib'e yönelik hava saldırısı gerçekleşmediğini belirterek "Son 3 yılda İdlib'de böyle bir dönem hatırlamıyorum." dedi.

Milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'deki sakinlikten memnuniyet duyduklarını ifade eden Egeland, BM'nin bölgenin neredeyse tamamına insani erişim sağlayabildiğine dikkati çekti.

Egeland, mutabakatın hayata geçirilmesi için Türk ve Rus tarafının daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna işaret ettiğini aktararak "Diplomasi için daha fazla zaman olacak. Bu bizim için büyük bir rahatlama." diye konuştu.

“Hem Rusya hem de Türkiye’nin iyimser olduklarını söylediklerini duymak beni çok mutlu etti." diyen Egeland, her iki ülkenin de Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinden oldukça umutlu olduğunu ve müzakereler yoluyla Türkiye ve Rusya'nın daha fazlasını başarabileceğini vurguladı.

- Rukban'a 10 ay sonra insani yardım umudu

Egeland, Esed rejiminin, ocak ayından bu yana insani yardım sevkiyatına izin vermediği ülkenin güneybatısındaki Rukban kampına nihayet yardım ulaştırabileceklerini söyledi.

Rejimin BM'nin insani yardım konvoylarına yeşil ışık yaktığı bilgisini paylaşan Egeland, Ürdün sınırındaki kampta yaşayan yaklaşık 50 bin sivile gıda ve sağlık yardımlarından oluşan konvoyu gelecek hafta göndermeyi umduklarını kaydetti.

- "Siviller çapraz ateş altında kaldı"

Egeland, terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmaların sürdüğü Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin bazı köylerinde bulunan DEAŞ üyelerinin aileleri de dahil 15 bin sivilin çatışmaların ortasında kaldığını vurguladı.

Bölgeden kaçan 7 bin sivilin dünyanın fazla dikkatini çekmediğine işaret eden Egeland, Deyrizor'daki sivillerin YPG/PKK ve Esed rejiminin çapraz ateşi arasında kaldığının altını çizdi.

Egeland, Deyrizor'daki sivillerin kapana kısıldığını ve BM'nin bölgeye insani yardım gönderemediğini anlattı.

- Görevi bırakıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Stafan de Mistura'nın dün yaptığı, kasım ayının sonunda görevinden ayrılacağı açıklamasının sorulması üzerine Egeland, kendisinin de geçen eylül ayında kişisel nedenlerden dolayı kasım sonunda görevinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Egeland, kasım sonunda Mistura ile aynı anda görevi bırakma kararının tesadüf olduğunu sözlerine ekledi.

- Soçi mutabakatı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için 17 Eylül'de Soçi'de ek önlemleri görüşmüştü.

Erdoğan ve Putin arasında sağlanan mutabakatta, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulması, denetimin Türk ve Rus askerleri tarafından yapılması öngörülmüştü.

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistu Deyrizor Suriye

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