YPG/PKK ile Esed rejimi Deyrizor'da sivillere saldırıyor

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi güçlerinin binlerce sivile saldırdığını bildirdi.

Egeland, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Soçi mutabakatının ardından son 5 haftada İdlib'e yönelik hava saldırısı gerçekleşmediğini belirterek "Son 3 yılda İdlib'de böyle bir dönem hatırlamıyorum." dedi.

Milyonlarca sivilin yaşadığı İdlib'deki sakinlikten memnuniyet duyduklarını ifade eden Egeland, BM'nin bölgenin neredeyse tamamına insani erişim sağlayabildiğine dikkati çekti.

Egeland, mutabakatın hayata geçirilmesi için Türk ve Rus tarafının daha fazla zamana ihtiyaç duyduğuna işaret ettiğini aktararak "Diplomasi için daha fazla zaman olacak. Bu bizim için büyük bir rahatlama." diye konuştu.

“Hem Rusya hem de Türkiye’nin iyimser olduklarını söylediklerini duymak beni çok mutlu etti." diyen Egeland, her iki ülkenin de Soçi mutabakatının hayata geçirilmesinden oldukça umutlu olduğunu ve müzakereler yoluyla Türkiye ve Rusya'nın daha fazlasını başarabileceğini vurguladı.