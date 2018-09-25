YPG/PKK ile ÖSO Suriye'nin kuzeyinde çatışıyor

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki muhaliflere taciz atışlarını hızlandırdı. Muhaliflerin karşılık vermesi üzerine çatışmalar yaşanıyor.

YPG/PKK, iki yıl önce Afrin'den güneydoğuya doğru yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hedeflerine taciz atışları yapıyor.

Tel Rıfat'ın karşısındaki Mare'de konuşlu ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine Azez-Mare hattında başlayan çatışmalar, üç gündür sürüyor.

YPG/PKK, bu hattaki yerleşimlere havan topu saldırıları da yapıyor. Çatışmalar halihazırda düşük yoğunluklu sürüyor.

- TSK takviye yaptı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları da havan topu saldırılarına obüs atışlarıyla karşılık verdi.

Bu arada TSK, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin YPG/PKK ile olan cephe hatlarını da güçlendirdi.

TSK konvoyları, bölgeye yaklaşık 30 araçla tank, personel taşıyıcı, obüs ve uzun namlulu silah sevk etti.

- Tel Rıfat'ın durumu

YPG/PKK, 2016 başlarında, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği topraklar ile batısında bulunan Afrin'i karadan birleştirmek için arada kalan bölgeleri ele geçirmeyi amaçladı. Afrin'den güneydoğuya, Münbiç'ten de batıya hamle yapan örgüt, Tel Rıfat ve Bab'ı alarak, hattı birleştirmeye çalıştı. YPG/PKK, böylece Suriye-Türkiye sınırı boyunca kesintisiz hakimiyet kuşağı oluşturacaktı. Teröristler, o dönem Rusya'nın yoğun hava desteğini alarak, Afrin'den güneydoğuya doğru yayıldı. Afrin'den çıkan örgüt, muhaliflerin kontrolündeki Tel Rıfat ilçesi ve çevre köylerini hızla işgal etti.