YPG/PKK işgal ettiği Rakka'da köy basarak 7 sivili öldürdü

RAKKA/DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği Rakka ilinde örgütün zorla silah altına alma kararına karşı çıkan El-Hatuniyye köyüne baskın yaparak Arap kökenli 7 sivili öldürdü.
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgal ettiği bölgelerde halka baskısını artırırken, gençleri de zorla silah altına almaya devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK işgal ettiği Rakka ilinin batısındaki El-Hatuniyye köyündeki gençleri zorla silah altına almak için bölgeye geçen hafta devriyeler gönderdi.
Örgütün köydeki gençleri alıkoymaya başlamasının ardından YPG/PKK'lı teröristler ile köylüler arasında 3 gün önce gece saatlerinde gerginlik yaşandı. Köylüler, örgütün köydeki binasına saldırarak 3 aracı ateşe verdi.
Olayın büyümesinin ardından köye takviye terörist göndererek baskın yapan YPG/PKK, 8 bin hanelik Arap köyünde 7 sivili öldürdü, çok sayıda sivili de alıkoydu.
Köydeki kadın ve çocukları darp eden teröristler, köyde birkaç evi de yaktı.
Köy, üç gündür terör örgütü mensuplarının ablukasında tutuluyor.
- YPG/PKK Deyrizor'da sivillerin dükkanlarını yıktı
Kaynaklar, Deyrizor ilinde işgal ettiği "Süveydan Cezire" köyünde de sivillere ait bazı iş yerlerini yıktı.
YPG/PKK'lı teröristler, iş yerlerinin yıkılmasına tepki göstermek için bir araya gelen köylüleri silah zoruyla dağıtmaya çalıştı.
Örgüt mensupları, göstericilere katılan çok sayıda sivili alıkoydu.
YPG/PKK ile köylüler arasında gerginlik devam ediyor.
AA'nın harita alan ölçümlerine göre, Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
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