YPG/PKK işgalindeki Rakka'da huzursuzluk artıyor

RAKKA/ANKARA (AA) - MUHAMMED MİSTO/ADHAM KAKO - Suriye'de YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Rakka ilinde, örgütü kentten çıkarmak isteyen yerel silahlı güçler eylemlerine devam ediyor.

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan ve Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçen Rakka'da, örgüt diğer bölgelerde uyguladığı baskı ve terör düzenini sürdürüyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri, sivillere teslim etmiyor.

Örgüt, yerel meclise Rakkalıları kabul etmezken, kenti "komün" adını verdiği birimlere bölerek yönetiyor.

Örgütün kentten çıkarak yönetimi yerel unsurlara devretmesini isteyen silahlı Araplar, mayıs ayından bu yana zaman zaman YPG/PKK ile çatışırken, siviller de protestolar düzenledi.

YPG/PKK, gösterilere katılan sivillere ateş açarak birçoğunu alıkoymuştu.

- Suikastler artıyor, insani kriz sürüyor

Son dönemde YPG/PKK'lı teröristlere karşı faili meçhul suikastler de arttı.

Motosiklet, susturucu ve patlayıcılar kullanarak YPG/PKK'lı teröristleri hedef alan eylemlerde, geçen ay Rakka il merkezi ve Tabka ilçesinde en az 15 YPG/PKK'lı terörist öldü.