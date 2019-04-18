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YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat'ta rejim ve Rus askeri varlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeybatısında, Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesi, üç yılı aşkın süredir terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor - Örgütün Arap nüfusu göç ettirerek yerleştiği ilçede, Esed rejimi ve Rus askerleri de bulunuyor - Afrin'i kaybeden YPG/PKK, Tel Rıfat'taki işgalini sürdürebilmek için rejime ve Rus varlığına güveniyor

ÖMER KOPARAN/LEVENT TOK- Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, Rusya ve Beşşar Esed rejimi güçleriyle ortak hareket ederek ilçeyi elinde tutmaya çalışıyor.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafedeki Tel Rıfat ilçesi, 3 yılı aşkın süredir terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Afrin ilçesini kaybederek ağır darbe alan terör örgütü, Tel Rıfat'ı işgalde tutmak için ilçede Esed rejimi güçleri ile Rusya'nın varlığına güveniyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus askeri danışmanları ve rejimin 5. kolordusuna mensup bazı askerler, Tel Rıfat ilçe merkezindeki YPG/PKK'lı teröristlere eşlik ediyor.

Örgütün kontrol noktalarına takılmadan ilçe merkezinde rahatça dolaşan rejim askerleri, yaklaşık bir hafta önce merkezdeki bazı binalar ile Kefer Nasih yerleşimindeki bir tepeye kendi bayrağını asmıştı.

Kaynaklar, örgütün Rusya ve rejim güçleriyle Tel Rıfat'ın beldelerinde de benzer şekilde ortak hareket ettiğini ifade ediyor.

Esed rejimi, kenti muhaliflere bırakmamak ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine tehdit oluşturmak için Tel Rıfat'ta varlık gösteriyor. Rejim güçlerinin Tel Rıfat'a çıkan rotalarından biri olan, bölgenin güneyindeki Nubl ve Zahra kasabaları, İran destekli yabancı teröristler tarafından kontrol ediliyor.

Rejim ve Rusya korumasına güvenen terör örgütü, Tel Rıfat'ın kuzeybatısındaki Afrin ve güneydoğusundaki Bab kentlerini tehdit eden saldırılar için bu bölgeyi üs olarak kullanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Rıfat'taki örgüt hedeflerine sık aralıklarla obüs atışlarıyla karşılık veriyor.

- Tel Rıfat'ın önemi

Örgüt, ilçeyi işgalinden sonra yaklaşık 250 bin Arap sivili göçe zorladı. Tel Rıfat'a Afrin'den getirdiği, kendisine bağlı Kürt aileleri yerleştirdi. Tel Rıfatlılar, Fırat Kalkanı bölgesine komşu olan ve muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ilçesine sığındı.

Halihazırda ilçede 15-20 bin civarı Kürt ve Arap yaşıyor. Bunların ancak 700-800 kadarı Tel Rıfat'ın yerlisi Araplardan oluşuyor.

Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu, Zeytin Dalı Harekatı sırasında topraklarının da kurtarılması için gösteriler düzenlemişti.

TSK ve ÖSO, hareket sırasında Tel Rıfat'a bağlı bazı köyleri geri almıştı.

AA, Tel Rıfat'ı Mart 2018'de havadan görüntülemişti. İlçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı, merkezin uzun ince savunma mevzileri ile çevrelendiği görülmüştü. Kent merkezinde fazla sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esed rejim Rusya Suriye Tel Rıfat YPG/PKK

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