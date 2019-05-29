YPG/PKK kaçan Arap savaşçılarının peşine düştü

ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgal ettiği Haseke ilinde örgüt saflarından kaçan Arap savaşçıları yakalamak için operasyon başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinin Tel Abrak bölgesinde, dün, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde karargah olarak kullandığı bir binada, silah zoruyla örgüt saflarına katılan Arap kökenli "Cubur" kabilesi mensupları isyan çıkardı.

YPG/PKK, çıkan karışıklıktan faydalanarak binadan kaçan söz konusu savaşçıları yakalamak için operasyon başlattı. Örgüt üyeleri, Haseke il merkezi ve Tel Hamis bölgesinde evlere baskın düzenledi.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde Araplar tarafından üretilen buğdayın geçen seneki fiyatın altında bir rakamla alacağını duyurmasının ardından, bölgede terör örgütü ile halk arasındaki tansiyon yükseldi.

Kaynaklar, terör örgütü YPG/PKK'nın fiyatlara itiraz eden bazı sivil Araplara gözdağı vermek için onların tarlalarını ateşe verdiğini kaydetti.

Suriye'nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.

PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulma amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas 22 Temmuz 2017'de, YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

