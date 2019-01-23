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YPG/PKK, Rakka'da örgüte katılmaya direnen sivili öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Rakka ilinin Mansura beldesinde, zorla silah altına alınmaya direnen bir genci öldürdü - Ebu Hamis aşireti, YPG/PKK'ya beldeden ayrılması için 24 saat süre tanıdı

RAKKA/ANKARA (AA) - Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.

Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak ateşe verdi.

Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.

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Anahtar Kelimeler:
aşiret Ebu Hamis Rakka Suriye YPG/PKK

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