YPG/PKK, Rakka'da örgüte katılmaya direnen sivili öldürdü

RAKKA/ANKARA (AA) - Suriye'nin Rakka ilini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, zorla silah altına alınmaya direnen bir gencin canına kıydı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rakka'nın Mansura beldesinde terör örgütü YPG/PKK, öğle saatlerinde Ebu Hamis aşiretine mensup bir genci zorla silah altına almak için alıkoymaya çalıştı. YPG/PKK'lı teröristler, silah altına alınmayı reddeden genci öldürdü.
Olayın ardından genci öldüren teröristler beldeden kaçarken, aşiret üyeleri de örgütün beldedeki sözde merkezlerinden birini basarak ateşe verdi.
Aşiret, beldeyi terk etmesi için YPG/PKK'ya 24 saat süre tanıdı.
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