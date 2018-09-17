YPG/PKK Rakkalı gençleri Deyrizor'da çatışmaya zorluyor

RAKKA/DEYRİZOR (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor'da DEAŞ'a karşı savaştırmak için Rakkalı Arap gençleri zorla silah altına alıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa güçlerinin desteğiyle DEAŞ'ın Deyrizor'daki son kalesini de ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.

Son bir haftadır iki terör örgütü arasında çatışmalar sürüyor.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, işgalindeki Rakka'da 100 kişiyi Deyrizor'a göndermek için zorla silah altına aldı.

Kaynaklar, örgütün gençleri evlerinden, hastane ve hatta sokaklardan zorla topladığını belirtiyor.

- YPG/PKK'nın kayıpları artıyor

Bu arada, DEAŞ'ın tüm imkanlarıyla karşılık verdiği YPG/PKK'nın kayıpları artıyor.

YPG/PKK'nın bir haftada saflarından kaçan ve çatışmalarda ölenlerle yaklaşık 200 kişiyi kaybettiği belirtiliyor.

- Araplar savaşmaktan kaçıyor

Öte yandan YPG/PKK, SDG ismini kullanarak saflarına kattığı az sayıdaki Arap gücü Deyrizor'da savaştırmak istiyor.

Ancak Arap güçler, sözde SDG'nin yönetiminin YPG/PKK'da olması nedeniyle buna yanaşmıyor.