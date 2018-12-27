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YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 11:34 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'a giderek terör örgütü YPG/PKK'ya katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - Sanık Yakup Özbek'in iddianamedeki ifadesinden: - "YPG'ye hangi tarihte katıldığımı ve hangi tarihte ayrıldığımı şu an net olarak hatırlamıyorum ancak 6-7 ay kadar bu örgüt içerisinde kaldım. Kalaşnikof dışında hiçbir silah kullanmadım"

FERDİ AKILLI - Zonguldak'ta, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'a (Kobani) kaçak yollardan giderek terör örgütü YPG/PKK'ya katıldığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen sanık Yakup Özbek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan 12 sayfalık iddianame, Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Yakup Özbek, terör örgütü YPG/PKK içerisinde kaldığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerine ve polisine yönelik silahlı çatışma ya da örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını öne sürdü.

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde yer almadığını iddia eden Yakup Özbek, arkadaşı Ş.Ö. ile 2014'te Aynularab'a gitmeye karar vererek, HDP Beyoğlu İlçe Başkanlığına başvurduklarını anlattı.

Daha sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiklerini belirten Özbek, "Burada bizi kimlerin karşılayacağını bilmiyorduk. Karşılayacak kişi veya kişiler konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Suriye'ye geçtikten sonra yanımıza bir araç geldi ve hiçbir şey söylenmeden sadece 'Arabaya binin.' denilerek bulunduğumuz bölgeden aldı." ifadelerini kullandı

- "6-7 ay kadar örgüt içerisinde kaldım"

Yakup Özbek, YPG'ye hangi tarihte katıldığını ve hangi tarihte örgütten ayrıldığını net olarak hatırlamadığını ifade ederek, "Ancak 6-7 ay kadar bu örgüt içerisinde kaldım. Kalaşnikof dışında hiçbir silah kullanmadım." dedi.

DEAŞ'a karşı YPG saflarında silahlı çatışmaya girdiğini iddia eden Özbek, "Kobani bölgesinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra YPG ile ilgili bildiklerimi anlatmak istedim ancak arkadaş ortamında öğrendiğim kadarıyla YPG'ye katılmanın cezasının yüksek olması ve 2016'da evlenmem ve akabinde bir çocuğumun doğması sebebiyle emniyete müracaat edemedim ancak mutlaka yakalanacağımı biliyordum." şeklinde konuştu.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, "PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG/YPJ silahlı terör örgütüne örgütsel bağlılık duyarak ülke genelindeki organik bütünlüğe dahil olmak, örgüte katılmak amacıyla yasa dışı yollardan Suriye'ye geçip örgütten aldığı emirle talimatlar uyarınca silah taşıyarak ve silahlı çatışmaya girerek örgüt hiyerarşisi içerisinde yer almak suretiyle sanığın eylemlerinin silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu oluşturduğu ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur.'' ifadelerine yer verildi.

Yakup Özbek'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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"Silahlı terör örgütüne üye olma" hapis cezası PYD/YPG Suriye Zonguldak

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