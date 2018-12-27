YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Yakup Özbek, terör örgütü YPG/PKK içerisinde kaldığı dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerine ve polisine yönelik silahlı çatışma ya da örgütsel faaliyetlerde bulunmadığını öne sürdü.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü YPG/PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen sanık Yakup Özbek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Daha sonra Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiklerini belirten Özbek, "Burada bizi kimlerin karşılayacağını bilmiyorduk. Karşılayacak kişi veya kişiler konusunda herhangi bir bilgi verilmedi. Suriye'ye geçtikten sonra yanımıza bir araç geldi ve hiçbir şey söylenmeden sadece 'Arabaya binin.' denilerek bulunduğumuz bölgeden aldı." ifadelerini kullandı

- "6-7 ay kadar örgüt içerisinde kaldım"

Yakup Özbek, YPG'ye hangi tarihte katıldığını ve hangi tarihte örgütten ayrıldığını net olarak hatırlamadığını ifade ederek, "Ancak 6-7 ay kadar bu örgüt içerisinde kaldım. Kalaşnikof dışında hiçbir silah kullanmadım." dedi.

DEAŞ'a karşı YPG saflarında silahlı çatışmaya girdiğini iddia eden Özbek, "Kobani bölgesinden ayrıldıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye döndükten sonra YPG ile ilgili bildiklerimi anlatmak istedim ancak arkadaş ortamında öğrendiğim kadarıyla YPG'ye katılmanın cezasının yüksek olması ve 2016'da evlenmem ve akabinde bir çocuğumun doğması sebebiyle emniyete müracaat edemedim ancak mutlaka yakalanacağımı biliyordum." şeklinde konuştu.