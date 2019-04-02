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YPG/PKK sel çalışması yapan iş makinesini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurdu - Bir sivil ağır yaralandı

Suriye'de, terör örgütü YPG/PKK'nın, taşkından etkilenen Mare ilçesinde çalışma yapan iş makinesini vurması sonucu bir sivil ağır yaralandı.

YPG/PKK, ısı güdümlü füzeyle yerel meclise ait iş makinesini gider çalışması yaptığı sırada vurdu.

Makine kullanılmaz hale gelirken, bir sivil ağır yaralandı.

Örgütün saldırıyı Mare'nin güneyinde, işgal ettiği Tel Rıfat'ın Umhuş bölgesinden gerçekleştirdiği öğrenildi.

YPG/PKK 3 yılı aşkın süredir işgal ettiği Tel Rıfat'tan Azez, Bab, Cerablus, Mare ve Afrin ilçelerinde aralıklarla saldırılar düzenliyor.

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YPG/PKK

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